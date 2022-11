Publicado hace 1 hora por doctoragridulce a vozpopuli.com

Aprendí a caminar en un bar, y quizá por eso me liga a ellos un vínculo que echa raíces en la más tierna infancia. Eran otros tiempos, cuando la sobreprotección aún no había llegado y no era tan extraño ver a un pequeñajo corretear por la pista de baile y contonearse al ritmo de King África, Raúl o cualquiera de los referentes pop patrios de la época. España es un país de bares, y sin ellos la lista de espera de los psicólogos crecería ad infinitum.