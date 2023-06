Regresa a casa con los 32 niños de la clase de su hijo para que su pareja le confirme cuál es el suyo

Publicado hace 22 minutos por blodhemn a elmundotoday.com

«Mira, no sabía cuál era y al final me los llevé todos». Así justificaba Gemma Cánovas la presencia de 32 niños en el salón de su casa ayer por la tarde. La mujer fue a recoger a su hijo al colegio y, como no lo reconocía «entre tanto crío igual», decidió curarse en salud. Su pareja fue la que identificó al pequeño, y también la que preparó merienda para toda la clase.