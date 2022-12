Reflexiones sobre los correos de odio (Iglesia del Monstruo Spaghetti Volador) [ING]

Publicado hace 30 minutos por Deckardio a spaghettimonster.org

Después de diez años de recibir correos de odio (o llamémosle bien intencionado criticismo) encuentro difícil ofenderme o discutir con esta gente. No creo que sean representativos de los grupos sobre los que afirman hablar. Un mensaje sí me ha impelido a responder: "cuando mueras no irás a tu infierno inventado satánico donde tienes un volcán de cerveza y una fábrica sexual. En realidad irás al infierno eterno donde arderás y sufrirás por toda la eternidad. No hay cerveza en el infierno y no hay agua. No hay chicas para sexo" (ING)