A finales de 1992, el guionista Simon Moore comenzó a escribir Rápida y mortal (The Quick and the Dead, 1995), como un homenaje a los spaghetti westerns popularizados por Sergio Leone, y le dio un giro, convirtiendo al personaje principal en una mujer (...) Stone ejercería como productora por primera vez en su carrera, y tenía claro de quien quería rodearse, por ejemplo, estaba decidida a que Sam Raimi dirigiera la película, ya que le encantaba El ejército de las tinieblas (1992). Pero no fue tarea fácil conseguirle