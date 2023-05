Rafa Nadal deja el tenis harto de que él envíe pelotas al otro lado de la red y «un gilipollas que hay» siempre se las devuelv

Publicado hace 2 horas por Thornton a elmundotoday.com

Rafael Nadal ha anunciado este jueves que el próximo año será el último de su carrera deportiva. En una rueda de prensa, ha explicado que no participará en el próximo Roland Garros ni volverá a competir en los próximos meses porque está «francamente cansado» y «también un poco hasta la polla, con perdón» de que él no deje de sacar pelotas de su campo «y un gilipollas que hay al otro lado me las devuelva todas».