“Quiero dejar la terapia” es una frase preocupante y que refleja muchos traumas que habría que trabajar, según el terapeuta

Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

El terapeuta aconseja 208 sesiones de terapia más para analizar por qué se ha dicho tal cosa. La Asociación Española de Psicología ha confirmado que frases como «creo que ya no necesito esto», «estoy mucho mejor, gracias por todo» o «ya no me queda dinero» son «auténticas red flags emocionales que deben poner a cualquier psicólogo en guardia» y que suelen tener como consecuencia varios años más de terapia para ver qué heridas ocultas las provocan.