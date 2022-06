¿Quién es Juanma Moreno?

Publicado hace 37 minutos por Rivethead a juanmamorenobonilla.com

Nací en Cataluña en 1970. Aunque tengo ya 52 años, como nunca he estudiado ni trabajado, parezco mucho más joven. Mis padres volvieron a Málaga cuando yo era niño. Mi abuelo materno fue un jornalero socialista y mis padres habían sido emigrantes; así que yo me di cuenta que en el PP podía vivir sin trabajar y siendo muy joven me afilié a las Nuevas Generaciones del PP. Allí hice muy buenos amigos que me han acompañado toda mi vida política y me han ayudado mucho a que yo subiera.