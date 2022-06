El pueblo maldito de España esta de vuelta…Sensaciones al jugar actualmente al Resident Evil 4 y las cosas a mejorar para el remake

Publicado hace 1 hora por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

La saga Resident Evil, debuto en 1996 después de un gran inicio y nacimiento del survival horror, comandado por Sweet Home (Capcom, 1989) y Alone In The Dark ( Infogrames, 1992), y que sentaron las bases de lo que iba a ser después un género grandioso. Resident Evil, apareció en el mercado para dar un paso más y evolucionar la formula hasta convertirse en un juego realmente influyente. La mezcla entre escenarios laberínticos, encontrar objetos como llaves u otras cosas de utilidad para usarlos en las puertas correspondientes y puzles...