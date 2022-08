PS5 sube de precio: a partir de hoy mismo resultará más caro hacerse con la consola de nueva generación de Sony

Publicado hace 36 minutos por Pitt a vidaextra.com

A lo largo de todo este tiempo hemos estado comprobando que no resulta nada fácil hacerse con una PS5. Por lo general en todos lados está agotada y cuando una tienda recibe nuevas unidades acaban volando en cuestión de unos minutos. Por si no fuera suficiente, desde hoy mismo tocará pagar más todavía para haceros con ella. Además, no estamos hablando de una subida pequeña, ya que son 50 euros más los que habrá que pagar,