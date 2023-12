Pros y contras de vivir en Lleida

Publicado hace 1 hora por APolaDoTupé a elmundotoday.com

Cualquier ciudad en la que decidas establecerte tendrá sus ventajas y desventajas, las cuales deberás tener en cuenta antes de tomar una decisión definitiva a la hora de alquilar o comprar una vivienda. Comenzaremos analizando los pros de vivir en Lleida: No es Valladolid. Hace frío y niebla, pero al menos no estás rodeado de vallisoletanos. Por Lleida no pasa el Pisuerga, que es un río horrible.