Publicado hace 21 minutos por spacemenko a xataka.com

Estados Unidos es un país particular a ojos de los europeos. También en lo que a motor se refiere. Y no vamos a hablar de sus enormes coches y por qué tiene todo el sentido lanzar allí un Tesla Cybertruck. Tampoco de los experimentos que las compañías que operan con coches autónomos hacen en sus calles y cómo las ciudades se pelean por acogerlos. Sí, Estados Unidos es un país particular. Y en lo que se refiere a las multas tampoco es una excepción. No hablamos del típico listado con las sanciones más raras que pueden aplicarnos. Hablamos de...