Seguro que os habéis preguntado alguna vez cuál es el primer videojuego de la historia, y hay una respuesta bastante unánime, de que se trata de Tennis for Two, creado por el físico William Higinbotham en 1958, que simulaba un partido de tenis en una pantalla de osciloscopio, Aunque quizá la respuesta no sea tan sencilla.