El presidente polaco estalla contra las llamadas de Scholz y Macron a Putin: “¿Alguien le habló así a Hitler durante la II Guerra Mundial?”

Publicado hace 2 días por jormanceles a elpais.com

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, cree que no es tiempo de diplomacia, o al menos que no es el momento de que los líderes de dos potencias occidentales dialoguen con Vladímir Putin porque lo que consiguen es “legitimarle”, según ha asegurado en una entrevista en el diario alemán Bild. Duda no escatima críticas a sus homólogos en Alemania y Francia, Olaf Scholz y Emmanuel Macron, respectivamente: “Estoy sorprendido por todas las conversaciones que se están manteniendo con Putin en este momento. Esas charlas son inútiles”, asegura.