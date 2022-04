Publicado hace 1 hora por ccguy a theoatmeal.com

El blog oficial de The Oatmeal anuncia que sus populares Exploding Kittens van a ser una serie de televisión para Netflix producida por Mike Judge (King of the Hill, Office Space...) y Greg Daniels (Space Force, Parks and Recreations...). Es una serie y un juego interactivo que están disponibles el mes que viene.