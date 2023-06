De Portugal a Singapur: el youtuber español Rama Jutglar narra el viaje en tren más largo del mundo

Publicado hace 49 minutos por Andaui a epe.es

El joven granadino Rama Jutglar, conocido en redes como ‘Ramilla de Aventura’, ha completado en 25 días una ruta sobre raíles de más de 21.5000 kilómetros y 15 países. "Pensaba que me iba a sentir observado o vigilado, pero no. Me encontré muy cómodo y muy libre tanto en Rusia como en China”