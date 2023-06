Porsche estrena nuevo logotipo por su 75 aniversario

Publicado hace 13 minutos por BorjaMartinezWalker a escuderia.com

Como no podía ser de otra manera, los cambios en el nuevo logotipo de Porsche marcan una evolución, que no revolución. El escudo actual, que data de 1952, ha ido actualizándose con el paso de los años, siempre conservando su esencia y siendo fácilmente reconocible. En este caso, se introducen sutiles diferencias que le dan un plus de sofisticación y modernidad.