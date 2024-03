Publicado hace 40 minutos por nereira a cadenaser.com

Después de preguntarle acerca de los delitos cometidos por su pareja, la versión alternativa de Isabel Díaz Ayuso reconoce que no ve ningún tipo de irregularidad den la trama: "¿Durante la pandemia no decíamos que de esta íbamos a salir mejores? Pues mi chorbo salió con un pisaco de un millón en Chamberí y con un Maserati to guapo": Todo ello para, a continuación, asegurar que no ve ningún tipo de problema en ello.