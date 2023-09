Pete Doherty: auge, infierno y supervivencia del rey del caos

Publicado hace 26 minutos por Andaui a elpais.com

La hermana mayor de Pete Doherty, AmyJo, no ha leído el libro de memorias de su hermano. Tiene una sensación de aprensión que le impide rememorar el desenfrenado y muchas veces sórdido mundo de Doherty. “Cuando se ha vivido todo tan de cerca… No sé si quiero recordarlo. Quizá algún día... Mi madre lo leyó antes de que se publicara y le decía: ‘Pete, ¿seguro que quieres contar eso?’. Mi padre tampoco lo ha leído. Y espero que no lo haga nunca”, cuenta AmyJo Doherty a este periódico.