El otro día caminando por el centro de Madrid me sorprendió la cantidad de edificios antiguos que lucen una placa señalando que cierto escritor o artista residió allí. Y me hizo preguntarme cuántos carteles de estos habría en toda la ciudad, lo que a su vez me pareció algo complicadísimo de hallar, dada la gran cantidad de información recabada en todos estos siglos.