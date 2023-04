Por qué los perros sacuden sus juguetes

Publicado hace 49 minutos por CeliaAB a elblogdeuma.com

No hay día que nosotros no juguemos con Uma con alguno de sus peluches, y empiece a sacudirlo de lado a lado con un entusiasmo vigoroso. Y ya no te digo cuando nos roba algún calcetín. Incluso, lo hace con palitos de chuche: los sacude y siempre los suelta, y el palito acaba empotrándose contra algún mueble o pared, y vuelve a empezar. ¡Es un juego que le encanta! Pero, ¿por qué este comportamiento tan curioso?