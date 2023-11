Perros que no toleran niños: causas y reeducación

Publicado hace 1 hora por CeliaAB a perrosyfamilia.com

Hay familias en la que hay perros que no toleran niños y se plantean aumentar la familia con la llegada de un bebé. O incluso ha llegado a casa un perro cuando ya hay niños que no los tolera. Si tienes un perro que no tolera a los niños, es importante que aprendas a manejar esta situación de manera segura y responsable.