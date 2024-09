Publicado hace 1 hora por Deckardio a peliculasdeculto.blogspot.com

Le tengo un cariño especial a En el punto de mira (Another Stakeout, 1993), y no hay mucha información sobre ella, así que para poder escribir la reseña me he valido de la ayuda de su guionista y productor Jim Kouf, y su director de fotografía Roy H. Wagner, que fueron muy amables al compartir conmigo sus experiencias en la realización de la película.