'Peli de tarde', el divertido defensor de las míticas películas de sobremesa

lavanguardia.com

Es uno de los momentos más esperados del fin de semana: acabas de comer, te tumbas en el sofá y echas mano del mando de la tele. Sabes que ahí encontrarás eso que andabas buscando: una película para poder echarte una buena siesta; de esas que si te despiertas no es nada complicado reengancharse. Son las películas de tarde, con niñeras que no son muy de fiar, maridos que tienen más caras que un cubo de Rubik, vecinos con los que no te gustaría encontrarte y, cómo no, monstruos de lo más variopinto dispuestos a sembrar el terror allí donde vayan.