Pedro Sánchez anuncia una subida del 8% del salario mínimo «para que ningún español tenga excusas para no suscribirse a El Mundo Today»

elmundotoday.com

«Si, a partir de ahora, un español no se suscribe, todos sabemos que, o bien es un tacaño, o bien es un fachorro de mucho cuidado. Lo que no puede ser es que el mejor diario de este país cierre porque la gente es tan miserable que no se suscribe y decide leerlo en ‘modo incógnito’ para tener acceso a todos los contenidos sin pagar», ha sentenciado el presidente del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo ha tildado la medida de «electoralista» y ha llamado «paguita» a los 32 euros anuales que cuesta la suscripción.