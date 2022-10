Pedro Sánchez acude al podcast La Ruina a explicar su primera legislatura como presidente del Gobierno(EMT)

Publicado hace 13 minutos por cocolisto a elmundotoday.com

El podcast La Ruina, basado en casos de mala suerte ruinosos y lamentables, ha tenido un invitado muy especial: el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que ha resumido su primera legislatura. «Logro ser presidente y me toca una pandemia, luego me dicen que hay un volcán, un puto volcán en erupción,no me lo podía creer, ¿qué posibilidades hay de que tengas que gestionar un volcán? ¿Qué hago, me pongo a sacar lava a cubos o cómo va eso?... «Primero la nevada, luego el volcán, luego los incendios… Yo en plan Mario Bros total pasando pantallas.