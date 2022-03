Publicado hace 8 horas por onofrebouvila_ a elmundo.es

El lateral, apasionado de la moda, encuentra en el Betis la calma que no tuvo en Inglaterra. Vegetariano, aficionado de la fotografía y del activismo verde. «La gente tiene una idea de cómo debe vestirse, comportarse y hablar un futbolista. Si actúas de forma distinta de lo que esperan, te conviertes en su diana». Con los béticos no nota esa virulencia. «Será que aquí ya todo el mundo sabe cómo soy», dijo, con la sonrisa del que ha llegado a un puerto del que ya no quiere partir.