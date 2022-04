Publicado hace 27 minutos por rubenoso a calicoskiesradio.blogspot.com

En el estado de Washington, el legendario ex Beatle arrancó su gira Got Back, tras dos años sin subir a un escenario. En la ocasión interpretó un extenso set de 36 canciones, entre las que incluyó un repaso por I've got a feeling, tema del álbum Let it Be, momento en que se produjo una "reunión" virtual entre la dupla de compositores más afamada de los últimos tiempos.