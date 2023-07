«Pásate a Orange», nuevo lema de campaña de Vox para las generales

Publicado hace 1 hora por Vlemix a elmundotoday.com

«Con este lema, pretendemos tocar la fibra de los españoles», confirmaba esta mañana Santiago Abascal, confesando que no era de Orange pero pidió la portabilidad de inmediato al comprobar que la empresa se adhería al programa electoral de Vox, es decir, al odio. Orange no descarta ofrecer packs de fibra, televisión y fascismo como viene haciendo Movistar Plus desde hace tiempo.