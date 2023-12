Publicado hace 56 minutos por Maverick89 a elmundotoday.com

onsiderando que no tiene autoridad para determinar, no ya si un niño es bueno o malo, sino si existen el bien y el mal en absoluto, Papá Noel este año no sabe cómo repartir los regalos porque ha estado leyendo sobre relativismo moral y se encuentra “completamente perdido”, según han informado fuentes cercanas a su taller, situado en el Polo Norte.