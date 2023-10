Un Pac-Man modernizado, digno del siglo XXI

Publicado hace 24 minutos por nomeves a microsiervos.com

Esta versión del clásico Pac-Man creada por Gridloch y llamada Rogue-like Pac-Man está pensada como una actualización de Pac-Man al Siglo XXI, con algunos detalles que ahora son absolutamente normales en cualquier videojuego pero que no existían o no eran tan comunes en los años 80. Se puede descargar para Windows, Linux o MacOS y también funciona en HTML directamente en el navegador, aunque a mi en un Mac se me atasca con Brave y Firefox (igual con otros funciona).