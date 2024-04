Publicado hace 30 minutos por Delay a publico.es

Cuando el periodista Rubén Amón acusaba Sánchez de hacerse el mártir, saltó Pablo Motos y le mandó un recado al presidente del Gobierno: "Por aquí que no venga". Y es que Rubén Amón hizo lo mismo que crítica a Sánchez: victimizarse. "No sé cuánto tiempo vamos a durar. Es que te van a detener a ti y, por tanto a la cuadrilla… ¡A las hormigas os van a decapitar! Es el reflejo de lo que [Sánchez] pretende hacer con la prensa". Vean. Como ya podrán suponer, el mensaje de Motos no ha pasado desapercibido para la legión tuitera.