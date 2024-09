Publicado hace 1 hora por ikipol a elmundotoday.com

El candidato de la oposición venezolana en las elecciones del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, llegaba hace unas horas a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea española después de negociarse en secreto su asilo en España. Sin embargo, ya en la residencia del embajador español, y apenas dos horas después del aterrizaje, el refugiado pedía regresar a Venezuela porque había accedido a la página web de Ok Diario y no había tardado en descubrir que salía del fuego para caer en las brasas. «No me hablaron de la dictadura sanchista», protestaba