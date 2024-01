Publicado hace 4 horas por oninoneko_levossian a vidaextra.com

Los videojuegos no son para siempre, o al menos esa es la política implementada por Ubisoft. La compañía francesa anunció el pasado mes de diciembre que los días están contados para The Crew, pues el título de conducción dejará de ser jugable a partir del 31 de marzo de 2024. Por si fuera poco, ya no es posible comprar la obra de 2014, por lo que el enfado entre la comunidad ha sido sonado.