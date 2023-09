‘One Piece’ - Televisión

Publicado hace 48 minutos por Sciborg a comicparatodos.wordpress.com

A veces da la sensación de que los debates que se generan no son los que convienen a los productos de ficción, por mucho que se fomenten desde la propia industria. De One Piece, la serie, lo primero que nos ha preocupado a casi todos es si es o no el producto que confirma que los live action basados en manga pueden funcionar, y es cierto que es algo de lo que se ha hablado mucho después de adaptaciones francamente fallidas de cómic y anime procedentes de Japón. Pero al final de lo que se trata es de ofrecer un buen producto, y One Piece lo es.