La ONCE, obligada a indemnizar a un cliente que pidió un cupón que tocara y que luego no tocó(EMT)

Publicado hace 1 hora por cocolisto a elmundotoday.com

Esta mañana, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha sido condenada a indemnizar a un cliente que pidió un cupón que tocara y que luego no tocó. El comprador insiste en que él le dijo claramente al dependiente del quiosco que le diese un número ganador, pero finalmente recibió uno que no se llevó nada. La indignación se ha apoderado de todos los españoles que juegan semanalmente a la ONCE y se están empezando a destapar gran cantidad de casos similares. “Yo siempre le digo al dependiente que me dé un cupón que toque, y en diez..