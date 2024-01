Publicado hace 42 minutos por Meneador_Compulsivo a espinof.com

La experiencia de Arnold Schwarzenegger rodando la mítica 'Conan, el bárbaro' de John Milius está lejos del glamour de Hollywood. Según ha confesado,"Milius me obligó a hacer todo tipo de mierdas terribles. Arrastrarme entre rocas, toma tras toma, hasta que mis antebrazos sangraban. Huí de perros salvajes que lograron cogerme y arrastrarme hacia un arbusto espinoso. Mordí a un buitre muerto que me hizo necesitar enjuagarme la boca con alcohol después de cada toma y en los primeros días me hice un corte en la espalda que necesitó 40 puntos"