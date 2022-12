El nuevo modelo de negocio sigue imparable…Los remakes que se avecinan en el 2023

Publicado hace 23 minutos por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Pues si, como me gusta decir, en la actualidad estamos viviendo un nuevo modelo de negocio, el mismo no es otro que la fiebre por los remakes. Algunas compañías, han tomado el camino fácil, y en vez de desarrollar nuevos juegos de sus sagas más conocidas, e implementar nuevas ideas, no se les ocurre otra que, seguir explotando juegos de éxito con adaptaciones que vienen siendo remakes, y así seguir explotando las gallinas de los huevos de oro. Desde el éxito de remakes como el Resident Evil 2 etc...