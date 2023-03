La noche en la que vi ‘La posesión’

Publicado hace 1 hora por Andaui a jotdown.es

Soy esa persona ridícula que odia las películas de miedo. Las odio porque lo paso mal. Lo paso tan mal que ni siquiera he leído Reina del grito, donde la periodista y crítica de cine, especializada en el cine que me pone mal cuerpo, Desirée de Fez, cuenta que es miedosa y que ver esas películas era una forma de superar sus miedos. Me da miedo leer el libro. Una de las películas favoritas de De Fez es La posesión, de Andrzej Żuławski. Es de 1981, la pareja protagonista es Isabelle Adjani y Sam Neill y está rodada en inglés en Berlín.