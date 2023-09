"No puedo permitirme demandar a DC": el autor de Fábulas libera sus derechos al dominio público, incluyendo The Wolf Among Us

Publicado hace 10 minutos por rafael90 a vidaextra.com

Movimiento realmente inesperado e inaudito en el terreno del mundo de los cómics. Bill Willingham, autor de la aclamada serie de Fábulas y de spin-offs tan rentables en el terreno de los videojuegos como The Wolf Among Us, ha anunciado que cede todos los derechos de sus obras al dominio público. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que ha realizado una crítica terrible contra DC. Por lo tanto, desde hoy mismo, 15 de septiembre de 2023, pueden ser utilizados por cualquier persona en el planeta sin ningún tipo de consecuencia legal.