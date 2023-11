Publicado hace 1 hora por Andaui a epe.es

Sólo el 7% de las 'enhorabuenas' que recibieron los novios encuestados les resultaron "escasas" y no cubrían el precio del menú, mientras que las "generosas" ascienden al 39%, según el 'Libro Imprescindible de las Bodas'. "No todos regalan y no es algo propio de todas las culturas; no pasa nada", asegura Miguel Sánchez, que se casó este verano.