No hay que aceptar las faltas de respeto como parte de ningún trabajo

Publicado hace 18 minutos por doyou a diariodeuninterino.wordpress.com

Me molesta mucho cuando me dicen, madre mía lo que tenéis que aguantar los maestros. Yo no aguanto nada. Tengo paciencia para explicar, paciencia para repetir las cosas, paciencia cuando no se hacen tan rápido como a mí me gustaría… Pero no tengo paciencia con las faltas de respeto, ni de educación. Ni para conmigo, ni entre compañeros de clase, ni para con mis compañeros otros docentes. No paso ni una y soy muy tajante. El respeto no se gana, nadie tiene que hacer méritos para ser bien tratado. Nadie tiene que aguantar faltas de respeto.