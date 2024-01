Publicado hace 26 minutos por Sinopeus1 a marca.com

Hace cinco años, en el canal de YouTube 'Never Give Up', Destru, como se hace llamar el protagonista de esta historia, subió el primer vídeo, con el título: "Ser feo, mi experiencia". Lo que no podía saber es que en los comentarios de ese vídeo, para decirle que no creía que fuera feo, pudiera aparecer el amor de su vida.