No dan señales de vida: Shooters de éxito que aún se les espera…Los grandes marginados de la generación

6 horas

El género hooter, es el gran abanderado de las últimas generaciones. Culpa de ello, no la tiene solo los Call Of Duty, sino también otras sagas que han ido apareciendo, años tras año, ya sean con secuelas o nuevas Ip’s etc. En el género ha habido de todo, grandes éxitos y algunas decepciones. Pero el plantel del Fps no está completo, faltan otros grandes shooters de sagas consagradas y que actualmente, no se sabe nada de ellas. Desde no hace mucho, todo se remitía a los Call Of Dutys, Battlefield, Wolfenstein etc...