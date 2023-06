Se niega a ir a votar porque las elecciones generales están muy politizadas

Publicado hace 1 hora por Currela a elmundotoday.com

Joseba se considera portavoz «de la mayoría de la población», que está harta de que los partidos sean el foco de las elecciones. «Parece que votando te tienes que significar políticamente, incluso si votas en blanco se interpreta como un gesto en clave política. Yo no quiero saber nada de política, lo que me interesa es lo que me afecta a mí, que no soy político», razona.