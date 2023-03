La newsletter de la que te acabas de dar de baja confiesa que tiene aún 87 mails más que enviarte

Publicado hace 1 hora por LaSaBe a elmundotoday.com

Aunque hace un rato te ha dicho por mail «Lamentamos verte marchar, ya no te enviaremos más cartas», la newsletter con ofertas y noticias de una tienda de ropa en la que compraste unos pantalones en 2017, y de la que te acabas de dar de baja, te acaba de enviar un nuevo mail, tal y como puedes comprobar en tu bandeja de entrada, informándote de que aún tiene 87 mails más que enviarte y que, por tanto, estarás recibiendo correos hasta 2034. «Aquí tienes un mail más… solo queremos asegurarnos de que no te has dado de baja por error.