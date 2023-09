Nada de retiro: ‘El chico y la garza’ no será la última película de Hayao Miyazaki con Studio Ghibli

Publicado hace 57 minutos por Radion a hipertextual.com

Todos daban por sentado que la última película de Miyazaki sería 'El chico y la garza' (The Boy and the Heron), recientemente estrenada en Japón. En una entrevista durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, Junichi Nishioka, presidente de Studio Ghibli, anunció que 'El chico y la garza' no será la despedida de Hayao Miyazaki. De hecho, el director de cine animado ha estado acudiendo la oficina todos los días con nuevas ideas para desarrollar otro largometraje. Según parece, el creativo japonés todavía está lejos de decir adiós.