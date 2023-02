Música para D&D

Publicado hace 24 minutos por Deckardio a maestroterrax.blogspot.com

Este artículo es una traducción de la página Sly Flourish.com cuya autoría es de Mike Shea (...) con su consentimiento expreso. En el capítulo 13 de El Regreso del Dungeon Master Vago incluyo una lista de buena música de ambiente para D&D. Aquí hay algunos otros álbumes que me encantan, tanto para jugar a D&D como para escuchar mientras preparo mis partidas o escribo sobre D&D. La Banda Sonora Original de la película Aniquilación Art and Soul of Dune La Banda Sonora de Assassin's Creed Odyssey (...)