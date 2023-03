El mundo debería regirse por la biología

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a atrozconleche.com

Mediodia. En la calle. -Hola Pili ¿Ese es tu hijo? ¡Qué sorpresa! Y yo que pensaba que eras esteril. -Es adoptado. -Pues chica, entonces no es tu hijo. Tú puedes considerarlo como quieras y puedes nombrarlo como quieras, pero la biología dice que no es tu hijo te pongas como te pongas. Así que lo llamaré tu niño adoptado porque yo me debo a la verdad.