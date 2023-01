Publicado hace 1 hora por Punisher92 a honorat79.wordpress.com

Es curioso, tanto que me gusta el fútbol y los juegos de este deporte en general, que casi nunca os he hablado en mi blog sobre ellos, y eso que he jugado a unos cuantos. Sí que es verdad que a veces hice algunas impresiones de los Pes o FIFA, pero no os he hablado tanto de este deporte como me hubiera gustado a mí. Mis juegos de fútbol preferidos siempre ha sido la saga Pro Evolution Soccer, pero también he jugado a los FIFA, aunque en menor medida, y a otros juegos clásicos de recreativas...