La mujer que robó un bebé se mete a monja para lograr la impunidad y evitar pisar la cárcel

Publicado hace 1 hora por blodhemn a elmundotoday.com

"Es una tradición española y no hay nada que podamos hacer", confirma el ministerio fiscal. «No hay nada que podamos hacer porque el hecho de que se haya hecho monja implica que su tendencia a robar bebés no solo es completamente normal y esperable sino que, además, no debe suponer ninguna sorpresa ni para la familia del bebé ni para los médicos ni para las autoridades», ha explicado a la prensa un portavoz de las autoridades, pidiendo respeto para la novicia.